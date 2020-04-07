مدحت تيخا: أجسد شخصية مختلفة في "يا أنا يا جدو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان مدحت تيخا، إنه يستكمل حاليا تصوير مشاهده ضمن أحداث المسلسل الكوميدي "يا أنا يا جدو"، المقرر عرضه في شهر رمضان القادم.

وأكد "تيخا" في تصريح خاص لمصراوي، أنه يجسد شخصية "خليل" صديق "يوسف" الذي يعاني من بخل جده، ويحاولان إيجاد أي طريقة ليرثا جده.

وتابع: "الشخصية جديدة ومختلفة عما قدمت من قبل، وفيها أظهر كشاب يرفض أن يقوم بمساعدة والدته، التي تعمل سائقة توكتوك، لأنه يرى أن هذا العمل لا يناسبه".

وأوضح أن استكمل تصوير معظم مشاهده ضمن أحداث المسلسل، كما أعرب عن سعادته بالتعاون مع النجم أحمد بدير، والمخرج عادل الأعصر وأسرة العمل.

مسلسل "يا انا يا جدو" كان يحمل اسم "كتف قانوني"، وهو من بطولة أحمد بدير، طارق صبري، سارة سلامة، ومن إخراج عادل الأعصر

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