ديانا حداد تهنئ إليسا على أغنية "كمان وكمان"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت0- بهيرة فودة:
هنأت المطربة اللبنانية ديانا حداد، المطربة إليسا على أغنيتها الجديدة "كمان وكمان"، المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.
وكتبت ديانا تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر":"حظًا طيبًا يا عزيزتي، أتمنى لكي كل الخير، إن شاء الله الأيام القادمة تحمل معاني الفرح والتفاؤل".
يذكر أن أعلنت المطربة اللبنانية إليسا، عن تأجيل طرح ألبومها الجديد، بسبب الأزمة الحالية التي يمر بها لبنان والعالم أجمع، المتمثلة في فيروس كورونا المستجد
وكتبت إليسا تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"،: " صحيح الألبوم رح يتأجل شوي بسبب كورونا، ولأنو ما عم فينا نخلص التنفيذ بمراحله النهائية، بس هالموضوع ما رح يبعّدني عنكن كتير. بوعدكن إنو قريبا... هنغني كمان وكمان".
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