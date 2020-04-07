طارق فؤاد لـ"الخليج 365": قدمت "اللهم ارحمنا قاصدا الخير وفرحت بعرضه عقب الأذان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

أعرب الفنان طارق فؤاد عن سعادته باختيار دعاء "اللهم ارحمنا" الذي طرحه منذ أيام للعرض بعد الأذان بكافة قنوات التلفزيون المصري، مؤكدا أن الدعاء خرج من قلبه بصدق، قاصدا به كل الخير.

وعن تكرار التجربة، قال في تصريحات لمصراوي: "لا بد من التغيير والمفاجأة، وفي خيالي فكرة تانية يارب تتم على خير.. ولا بد أن يكون الفنان مستبقا الأحداث، هذا الدعاء إلهام وتوفيق من الله".

ومن كلمات الدعاء: "اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، فأنت نعم المولى وأنت نعم النصير، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، واصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير...".

واختتم فؤاد ناصحا: "احمِ نفسك، واحمِ بلدك، واحمِ عيلتك وخليك في البيت، وإن شاء الله المحنة ربنا يجعلها منحة".