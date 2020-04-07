تراند اليوم : بالفيديو.. إليسا تتحدي فيروس كورونا بالرقص

شاركت الفنانة اللبنانية “إليسا”جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمى بموقع “تويتر” أثناء تواجدها في الأستوديو وتسجيلها لأحدي أغنياتها الجديدة، وسط حالة من السرور والبهجه بالرغم من الأجواء التى يعيشها العالم الآن بسبب إنتشار فيروس كورونا.

وكتبت تعليقًا علي هذا الفيديو:”هيدا نحنا بالاستديو، هيدا جوّنا..و رح نضلّ هيك قد ما مرق علينا إيّام صعبة، و رح نضلّ نغنّي.. كمان و كمان”.



وكانت إليسا قد وعدت جمهورها، بأنها ستطرح أغنية جديدة واحده “سنجل” قريبًا، قائلة: “سأطرح أغنية قريبًا، حتى أقرب مما تتخيلون، انتظروا الأيام القليلة المقبلة؛ بالإضافه إلي استعدادها لطرح البوم غنائي جديد يضم 20 أغنيه باللهجه المصرية، تعاونت فيه مع كبار الشعراء والموزعين والملحنين المصريين مثل الشاعر الغنائي الكبير “بهاء الدين محمد” والموزع “احمد عبد السلام” ومن المقرر طرح الألبوم علي اليوتيوب فى الأيام القليلة المقبلة.