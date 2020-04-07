أديل ستدفع 171 مليون دولار بأمر قضائي لطليقها..وهذه هي التفاصيل كاملة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 أبريل 2020 04:48 مساءً - يظن البعض أن النساء فقط من يتقاسمنّ ثروات الرجال حين يقع الطلاق،لكن الواقع هو أن الرجال أيضاً يستفيدون من الزواج بسيدات أعمال وفنانات ثريات عند وقوع الطلاق في حال لم يوقعوا على اتفاقية تقاسم الأملاك والثروات قبل الزواج،والنساء نادراً بحكم غزارة وإخلاص عاطفتهن تجاه شركائهن يطلبنَ من شركائهن التوقيع على مثل هذه الإتفاقيات قبل عقد القران وحفل الزفاف،ومن بينهن: الفنانة البريطانية الشهيرة أديل التي فوجئت بأمر قضائي يلزمها بدفع 140 مليون جنيه استرليني،أي ما يساوي حوالي: "171 مليون دولار، لطليقها سايمون كونيكي.

وأصدرت المحكمة الأميركية أمراً بإبقاء تفاصيل تسوية طلاق المغنية البريطانية أديل عن زوجها سايمون كونيكي سرية خصوصاً بعد انتشار معلومات تفيد أنها دفعت له حوالي 140 مليون جنيه استرليني "171 مليون دولار"، تطبيقا لقرار القاضي خصوصا ان أديل لم تكن قد وقعت اتفاقية ما قبل الزواج مع سايمون للحفظ على اموالها فاضطرت أن تتخلى عن مبلغ كبير من ثروتها الطائلة له. ووافقت محكمة في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، على طلب المغنية بإبقاء تفاصيل تسوية طلاقها المالية سرية. ويعني هذا أن "التفاصيل المالية أو الخاصة بالمبيعات أو غيرها من المعلومات التجارية الخاصة، لن تكون متاحة للعامة أو للصحافة.

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وكانت أديل قد انفصلت عن زوجها سايمون كونيكي في نيسان 2019، بعد علاقة استمرت 8 سنوات، من بينها زواج استمر 3 سنوات .

تفاصيل التسوية السرية تتضمن: حضانة مشتركة ومنزلا فاخراً

وحسب ما سربت بعض وسائل الاعلام الأمريكية والبريطانية،فقد اتفقت أديل مع طليقها سايمون كونيكي على تفاصيل التسوية ودياً من دون أي مشاكل تذكر،واتفقا على الحضانة المشتركة لابنهما الوحيد ،أنجيلو جيمس البالغ من العمر 7 سنوات.

وقال مصدر لصحيفة "ذا صن" البريطانية،أن قضايا الطلاق في حال لم يتفق الأزواج قد تستمر لسنوات طويلة في المحاكم،وتتحول لفضيحة قبيحة لايمكن السيطرة عليها،ومن الواضح أن أديل وسايمون حكيمان لايريدان ذلك،ويحاولان حل مشاكلهما ودياً بدون إطالة قضية طلاقهما،ويحاولان أيضاً إبقاء تسوية طلاقهما هادئاً وسرياً من أجل ابنهما الصغير أنجيلو جيمس ،ومن أجل ذلك أمر القاضي بإبقاء تسويتهما سرية،وإلزام من يعرفها أو عمل فيها أو يستطيع الوصول إليها على التوقيع على اتفاقية السرية حتى لا يكشف أي بند أو تفصيل منها.

وزعم المصدر كذلك،أن أديل كانت سخية فمنحت طليقها سايمون كونيكي منزلاً فاخراً قريباً من قصرها الفاخر الخاص في بيفرلي هيلز من أجل ابنها وحتى لا يبتعد عنها في ظل حضانتهما المشتركة له.

وعبر بيان رسمي عن ممثل أديل عن ذلك بوضوح لقوله،أن الأثنين أديل وسايمون اتفقا على تربية ابنهما أنجيلو جيمس معاً بمحبة .

وكانت المغنية البريطانية الشهيرة أديل قد نجحت مؤخراً بتخفيض وزنها بشكل مثير للإعجاب بعد نشرها صوراً خاصة لها بوزنها الرشيق الذي حصد إعجاب الملايين من متابعيها.