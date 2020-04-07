بالفيديو: إنريكيه إغليسياس يراقص ابنته ماري ..وهذا رد ريكي مارتن على مشاهدته له

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 أبريل 2020 04:48 مساءً - معظم المشاهير يعبرون عن حالاتهم الخاصة بمشاهد رقص واحتفالات ميلاد مع أطفالهم،والمغني الإسباني إنريكيه إغليسياس لم يختلف عن زملائه في ذلك ،فنشر فيديو خاص يظهر فيه برقصة مشتركة مع ابنته الصغيرة.

نشر النجم العالمي إنريكيه إغليسياس فيديو جديد على صفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يظهره وهو يراقص ابنته ماري البالغة من العمر شهرين،وحصد الفيديو العائلي الجميل أكثر من ثلاثة ملايين و600 ألف لايك إعجاب بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "أنستغرام".

وعبر النجم العالمي ريكي مارتن عن إعجابه بالفيديو.

إنريكيه إغليسياس المغني الأسباني وحبيبته لاعبة التنس الروسية السابقة آنا كورنيكوفا استقبلا طفلتهما ماري وهي الثالثة لهما في يوم 30 كانون الثاني/يناير 2020 .

وتجدر الإشارة أيضاً أن إغليسياس وكورنيكوفا لديهما توأم "لوسي ونيكولاس".

ولم يتم عقد قران إغليسياس وكورنيكوفا حتى الآن على الرغم من أن علاقتهما دامت طويلاً وتخطت الـ17 عاماً .

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