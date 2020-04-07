احمد صلاح حسني : كلي ثقة ان ربنا هيعدي الايام دي على خير

أعرب الفنان أحمد صلاح حسني عن ثقته بأن أزمة فيروس كورونا المستجد التي تمر بها البلاد سوف تمر، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصير تويتر.

وكتب حسني في تدوينة عبر حسابه قائلًا: "ايّام صعبه لكن كلي ثقه ان ربنا هيعدينا الايام ده علي خير.. يارب".

الجدير بالذكر أن آخر أعمال

الفنان أحمد صلاح حسنى مسلسل "ختم النمر" في أول بطولة مطلقة له وشاركه التمثيل كل من ميرهان حسين، نسرين طافش، عفاف شعيب، رشدي الشامي، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.