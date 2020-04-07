فيديو .. خالد عادل يستغيث بنجوم الفن على فراش المرض

نشر الملحن خالد عادل فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وظهر خالد من خلاله وهو على فراش المرض، موجهًا رسالة استغاثة إلى نجوم الفن، وخاصة النجم الكبير تامر حسني، قائلًا: الحقني ارجوكم. وخاصة النجم الكبير تامر حسني، قائلًا: الحقني ارجوكم. Advertisements يذكر أن الملحن خالد عادل تعرض إلى وعكة صحية شديدة، نقل على إثرها إلى مستشفى إحدى المستشفيات، في نفس السياق، أكد شقيقه حسام شقيق الملحن خالد عادل أن الأخير لا يزال فى العناية المركزة ويعانى من مشاكل في الطحال والتهاب حاد بالخلايا وتلوث حاد في الدم. على إثرها إلى مستشفى إحدى المستشفيات، في نفس السياق، أكد شقيقه حسام شقيق الملحن خالد عادل أن الأخير لا يزال فى العناية المركزة ويعانى من مشاكل في الطحال والتهاب حاد بالخلايا وتلوث حاد في الدم.

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