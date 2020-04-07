ياسمين الخطيب عن شويكار: تجمع بين الحلاوة وخفة الظل

وجهت الإعلامية ياسمين الخطيب رسالة حب للفنانة القديرة شويكار، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". "إنستجرام". كتبت ياسمين عبر حسابها قائلة: "من النادر جداً أن تجمع امرأة بين الحلاوة وخفة الظل.. شويكار.. شيء لا يُسدكهو عكل!". الحلاوة وخفة الظل.. شويكار.. شيء لا يُسدكهو عكل!". وتفاعل الجمهور مع المنشور معبرين عن حبهم الشديد للثنائي، ومتمنين لهما دوام الصحة والنجاح في حياتهما الشخصية والعملية.

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