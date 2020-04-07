على طريقتها الخاصة.. ياسمين صبري تحارب الكورونا

تشتهر ياسمين صبري بحبها لممارسة الرياضة، وقد اختارت في هذه الأوقات وعقب تفشي فيروس الكورونا رفع مناعتها عن طريق الدوام على ممارسة التمارين الرياضية.

شجعت ياسمين جمهورها ومحبيها على

ممارسة الرياضة التي تعد أحد أسباب رفع مناعة الجسم عن طريق نشر صورة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام أثناء قيامها بأداء بعض التمارين.

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تفاعل عدد كبير من الجمهور مع صورتها ووصل عدد الإعجاب بها لأكثر من 80 ألفًا مع الكثير من التعليقات.

يذكر أن ياسمين صبري تنتظر عرض مسلسلها الجديد "فرصة ثانية"، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.