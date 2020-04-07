شاهد.. ريهام سعيد تكشف تطورات أزمتها مع ريم البارودي

وجهت الإعلامية ريهام سعيد لجمهورها رسالة أخيرة بشأن أزمتها مع الفنانة ريم البارودي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

كتبت عبر حسابها قائلة: "نظرًا لما تمر به البلاد من ظروف تجعلنا نحتاج إلى أن نتكاتف للخروج من الأزمة للحفاظ على سلامة وطننا الحبيب مصر

وسلامة المصريين والتكاتف مع حكومتنا التي تقوم بمجهود رائع يشهده العالم".

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وتابعت : "و قد خرجت زميله لي تسب و تسيء لي و قد تدخلت نقابه المهن التمثيلية و طلبت مني عدم الرد علي اي أساءه اخري او التحدث في

هذا الأمر او اتخاذ اي اجراء و احتراما مني لنقابتي و نقيبي الدكتور اشرف زكي التزمت الصمت ولن اتحدث في هذا الأمر مره اخري و اناشد الجميع باغلاق الموضوع تمامًا وأرجو من جمهوري عدم ذكر هذا الموضوع و التعليق عليه او الإساءة لزميلتي".

وأختتمت حديثها قائلة : "نحن في أيام مباركه أرجو الدعاء لكل مريض بالشفاء بإذن الله و الدعاء لبلدنا الحبيبه مصر"