تامر سعدان يوعى الاطفال بحكايات جدو ضد كورونا

صدرت سلسلة حكايات جدو للأطفال ، من تأليف كاتب الأطفال تامر سعدان ، عن المركز القومى لثقافة الطفل بوزارة الثقافة ، برئاسة الأستاذ محمد ناصف ، وتحت رعاية الدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة ، عبر قناة المركز على اليوتيوب ، وذلك فى إطار المبادرة التي أطلقتها وزارة الثقافة "خليك في البيت .. الثقافة بين إيديك" ، كأحد صور الجهود المبذولة ، للمساهمة فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على السلامة العامة .

ويميز كاتب الاطفال تامر سعدان سلسة حكايات جدو المقدمة للأطفال ، بتخصيصه جزء كبير من إصداراتها ، لتوعية الأطفال ضد فيروس كورونا ، كمثل قصة كورونا

والحيوان الأليف ، التى تقوم بتوعية الأطفال عن كيفية التعامل مع حيواناتهم الأليفة ، فى ظل إنتشار فيروس كورونا فى البلاد ، والإجراءات الإحترازية التى يتبعونها ، للحفاظ على سلامة أنفسهم وحيواناتهم ، وغيرها الكثير من قصص السلسة ، فى هذا الإطار .

ويقدم كاتب الأطفال تامر سعدان المجموعة القصصية ، للأطفال فى مراحل الطفولة المبكرة، كما يستخدم فن الحكى فى رواية المجموعة القصصية للأطفال، معتمدآ على الدراسات التربوية والتعليمية والثقافية، التى أثبتت أهمية فن الحكي في تنمية عدد من المهارات والقدرات والخبرات

للأطفال، والتي تساعد على النمو السوي للطفل ، ومنها تنمية مهارات التواصل لدى الطفل، خاصة مهارات الحديث والانصات، والتمهيد للقراءة والكتابة، وكذلك تنمية الجانب المعرفي، بما قد يضيفه من معلومات حول العالم الواقعي والمتخيل . وقد قام تامر سعدان بالتصميم الفنى لشخصيات وأماكن المجموعة القصصية ، كما أبدع هذه القصص فى فيديوهات ، تحقق توازنآ بين صوت الحكى والصورة المصممة والمعبرة عنه بطريقة مميزة ، وأيضآ تساعد فى إستيعاب الطفل لمدلولات القصة المقدمة بسرعة كبيرة ، كما تنمى الحس الجمالى لدى الأطفال ، وتذوق ذلك الفن المرئى المقدم لهم . ويذكر ان كاتب الأطفال تامر سعدان ، خريج أكاديمية الفنون ، وحاصل على ماجستير إعلام وثقافة الأطفال ، من كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس ، ومقيد بمرحلة الدكتوراه بمعهد فنون الطفل بأكاديمية الفنون.