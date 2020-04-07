مادلين طبر تهنئ المصريين بأحد السعف والنصف من شعبان

هنأت الفنانة مادلين طبر المصريين من خلال برنامجها مساء الورد، المذاع عبر فضائية المحور، بأحد السعف وبليلة النصف من شعبان، وطالبت البيوت المسيحية بالاحتفال في المنازل مع عائلاتهم وأطفالهم حفاظًا على أنفسهم من عدوى فيروس الكورونا.

كما أضافت مادلين مازحة بأن الصيف اقترب وأننا هذا العام لن ندفع فواتير كهرباء بالمئات لأننا لن تستخدم التكيفيات، وذلك حتى نقضي على فيروس الكورونا.

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وتحدثت مادلين طبر عن عن نشأتها قائلة إنها من أسرة متوسطة

ووالدها لم يستطع دفع مصاريف أربعة أولاد مما اضطرها للنزول للعمل بعمر السادسة عشرة، وتابعت بأنها حلمت بهوليوود والعمل في مصر لم توفق في الأولى، لكنها نجحت في الثانية، واستكملت بأن مصر محمية من الله.

وفي النهاية، استضافت مفسرة الأحلام مليكة التى تنبأت بأن الكورونا سينحسر قريبًا.