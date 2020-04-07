بعد طرحها بأيام .. "بتوحشني" لفضل شاكر تتخطي مليون مشاهدة

تخطت "بتوحشني" أحدث أغاني المطرب اللبناني فضل شاكر مليون مشاهدة عبر موقع "اليوتيوب" بعد أيام قليلة من طرحها .
"بتوحشيني" من كلمات محمد رفاعي و ألحان وليد سعد و توزيع علي أباظة وتريات يحيي الموجي ، صولو كمان محمود سرور ، قانون ماجد سرور ، ناي
و يذكر أن أخر أعمال فضل شاكر الفنية كانتأغنية بعنوان "ياتري" و هي من كلمات أحمد ماضي و ألحان زياد يوسف و توزيع زاهر ديب ، تنفيذ وتريات أحمد فرحات ، ناي محمد مصطفي ، قانون عمرو الصواف، جيتار أحمد راجح ، بيز جيتار مازن ، مهندس صوت رامي يوسف ، تسجيل إستديو (صوت الحب) ، ميكس و ماستر ياسر أنور مدير إنتاج ماجد سليمان .
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