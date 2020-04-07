الليلة... عرض شيزلونج لنجوم مسرح مصر أون لاين

تبث وزارة الثقافة على قناتها باليوتيوب المسرحية الكوميدية "شيزلونج" في تمام الساعة 11:45 مساء اليوم الثلاثاء 7 ابريل 2020 ضمن عروض مبادرة خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك..

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‏يذكر ان العرض المسرحى الكوميدى شيزلونج انتاج فرقة مسرح الشباب عام

2009 وبطولة طلاب ورشة حلم الشباب بطولة سامح عبد السلام ، مصطفى خاطر، حمدى الميرغني، محمد أنور، وليد محمد، عمرو بهى، محمد السيد، بسام عبدالله ، رامز سامى ، محمد سراج ، مصطفى أحمد، محمود علام، بلال على، سارة الدرزاوى، رانيا عبد المنصف، أمنية حسن واخراج محمد الصغير.

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‏يضم العرض مجموعة من اللوحات المتصلة المنفصلة فى إطار خيالى حول إصابة افراد مجتمع بمرض نفسى وانهيار أعصابهم تحت وطأة الضغط لينتقلوا إلى مصحة للعلاج فيكتشفوا مجموعة من الكائنات الغريبة وتتوالى الاحداث .