جينيفر أنيستون تقدم هدية ثمينة لممرضة مصابة بكورونا

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الممثلة ​جينيفر أنيستون​ بمكالمة فيديو خلال برنامج الاعلامي جيمي كيميل للممرضة كيمبل فيربانكس والتي اصيبت ب​فيروس كورونا​ المستجّد خلال عملها في المستشفى وقالت: "مرحبا عزيزتي من الجيد مقابلتك أود فقط ان أقول بارك الله جميع الطاقم الطبي بسبب ما تفعلونه، وأنا لا أعرف كيف أعبّر عن امتناني لكل ما تفعلونه يارفاق، مما يعرّض صحتكم للخطر، أنت استثناء".

وفي النهاية قدمت جينيفر هدية للممرضة كتكريم لها وهي عبارة عن بطاقة هدايا بقيمة 10000 دولار أمريكي لإنفاقها على توصيل الطعام خلال الوباء، كما ستقوم بإرسال قسائم أخرى لطاقم التمريض وزملائها في المستشفى.