نجمات صدمن العالم بزواجهن من رجال أقل جمالاً وثراءً منهن

ميرنا وليد - بيروت - يختلف مفهوم ​الزواج​ وغايته من شخص لآخر فهل هو حب أو طريقة، فمنهم من يتزوج من الشخص الذي يحبه والذي يرغب في تكملة حياته معه بغض النظر عن شكله أو وضعه، ومنهم من يرتبط بشخص غني ذي مكانة مرموقة. وبعض الفنانات تزوّجن من أثرياء من أجل الماء، مع أنهم لا يتمتعون بالوسامة.

​غادة عبد الرازق​ تزوجت من ​محمد فودة​، صاحب أحد أهم المراكز في نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، والذي كان هو بيده العديد من الصفقات في الحكومة المصرية إلى جانب عالم الفن، فمن أجل تسهيل طريق غادة عبد الرازق في مشوارها الفني تزوجته.

​أميرة فتحي​ تزوجت من رجل الأعمال ​وائل عبدالله​، وهو واحد من أهم رجال الأعمال في مجال الدعاية في مصر، لديه وكالة كبرى للدعاية، فلمركزه القوي ودعمه المالي لها وعلاقاته الوطيدة داخل الوسط الفني، كانت أسباب كافية لزواج أميرة فتحي منه من أجل مشوارها الفني.

​شيرين وجدي​ تزوجت من ​إيهاب طلعت​، وهو واحد من أهم رجال الأعمال في مجال الدعاية والإعلانات في مصر، ولا يزال زواجهما قائم حتى الآن، بالرغم من أنه لم يقم عن حب.

​ليلى علوي​ تزوجت من ​منصور الجمال​، وهو من أشهر رجل الأعمال في مصر، وظل زواجهما قائما لمدة طويلة إلا أنهما انفصلا بعد ذلك، ولكن بسرية تامة.

​تاتيانا​ تزوجت من المخرج ​أكرم فريد​، فكان يقوم بإشراكها في الأعمال التي سيقوم بإخراحها، ما كان سبب في تسهيل عليها مشوارها الفني.

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روبي تزوجت من المخرج ​سامح عبد العزيز​، وبالرغم من أن سامح عبد العزيز ضخم بعض الشيء، مما أثار حولها الانتقادات، إلا أن روبي أكدت أن الحب هو أساس قرارها بالزواج به.

​نشوى مصطفى​ تزوجت من رجل أعمال مصري يقيم ويعمل في أميركا، كما انه بالطبع يحمل جواز السفر الأميركي، وكان هذا الزواج في بداية مشوارها الفني.

​وفاء عامر​ تزوجت من ​محمد فوزي​، أحد أشهر المنتجين في مصر، وأهم المنتجين في المجال الدرامي، وتزوجته وأنجبت منه "عمر" ابنها الوحيد.

​ميرنا وليد​ تزوجت من شريف الدجوي، من عائلة الدجوي، وهي من أكبر العائلات في مصر، وكان يعمل كابتن طيار.

لوسي تزوجت من أحد أشهر رجل الأعمال في مصر، وكان يعمل في مجال السياحة، وله مكانة مرموقة بها.