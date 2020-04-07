قفاز مايكل جاكسون الشهير يباع مقابل هذا المبلغ

ميرنا وليد - بيروت - تم بيع القفاز الأبيض الشهير المرصّع بأحجار الكريستال لمغني البوب الأميركي الراحل ​مايكل جاكسون​، في مزاد علني في ولاية تكساس بمبلغ يعادل 171 ألف دولار.

وتلقى المشتري المجهول، رسالة تؤكد أنه تم التبرع بالقفاز لليونيسيف في عام 1998 إلى جانب ظرف من شركة إنتاج ”أم جي جي“ التي أسسها جاكسون، بحسب ما أوردت صحيفة "ذا صن".

جاكسون كان قد صرح عن ارتداء قفاز واحد: ”شعرت أن ارتداء قفاز واحد كان باردا، وأن ارتداء الاثنين يجعل الأمر يبدو عاديًا“.

وجاء هذا التصريح في أول جولاته الغنائية والتي استمرت من ايلول سبتمبر 1987 إلى كانون الثاني يناير 1989.

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