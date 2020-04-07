جاكلين تودّع هند طاهر بكلمات مؤثرة - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - ودّعت الفنانة اللبنانية ​جاكلين​، الممثلة اللبنانية ​هند طاهر​، بكلمات مؤثرة، عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت جاكلين صورة لطاهر، وعلّقت عليها قائلة: "إسمك إنطبع بأجمل الأعمال، مسيرة طويلة بين السينما والتلفزيون والمسرح والإذاعة، ومع إنك اليوم غادرتي هالحياة، بس فنك الحلو رح يبقى بذاكرة كل اللي حبوكي.

وتابعت : هند طاهر ... سلمي عالحبايب، الله يرحمك".

يُذكر أن الممثلة هند طاهر توفيت اليوم عن عمر ناهز الـ76 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان، تاركة خلفها أرشيفاً كبيراً من أعمال تلفزيونية ومسرحية وسينمائية وإذاعية.

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