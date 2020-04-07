سعد لمجرد يحتفل بعيد ميلاده ويوجه رسالة الى هؤلاء - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - احتفل الفنان المغربي ​سعد لمجرد​ بعيد ميلاده ونشر صورة له على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي مع كلبه وهو يطفئ شموع على قالب الحلوى خلال تواجده في في باريس.

ووجه رسالة شكر الى كل الذين عايدوه :جزيل الشكر لكل من عايدني اليوم و على رأسهم والدَي و اخي و اهلي و اعز أصدقائي و الفانز الغاليين جدا على قلبي .... من صميم القلب أقول لكم الف شكر و أرجو من رب العالمين ان يذهب عنا الوباء و يسامحنا و يغفر لكل واحد منا ... الفرج قريب بإذن الله لنتفاءل

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