ميرنا وليد - بيروت - تم إصدار نسخة جديدة من أغنية شهيرة للممثل الكوميدي الياباني ​بيكو تارو​، بعنوان (Pen-Pineapple-Apple-Pen) حيث تم استبدال الكلمات الاساسية بدلاً من (القلم - الأناناس - التفاح - القلم)، لتصبح كلمات الأغنية الجديدة (يد - صابون)، وتم تغيير عبارة (Pen-Pineapple-Apple-Pen) بـ (صلوا من أجل الناس والسلام).

وتأتي النسخة الجديدة في إطار التوعية بشأن مكافحة ​فيروس كورونا​ المستجد، وضرورة أخذ الإجراءات الضرورية لتفادي العدوى.

وحققت النسخة انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي.

وكان قد صدر فيديو كليب الأغنية الأساسية عام 2016 وحقق على موقع "يوتيوب"، نجاحا وانتشارا كبيرا حول العالم.

لمشاهدة الفيديو الضغط على هذا .

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كانت هذه تفاصيل خبر إعادة إصدار أغنية شهيرة جداً بنسخة جديدة للتوعية بشأن كورونا-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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