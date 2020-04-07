ميرنا وليد - بيروت - تعرض الكاتب والسيناريست المصري ​أيمن بهجت قمر​، مؤلف مسلسل ”​فالنتينو​“ الذي يقوم ببطولته الفنان ​عادل إمام​ في الموسم الرمضاني، لهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب استمراره في العمل على المسلسل رغم توقف تصوير مسلسلات رمضان، بسبب انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد.

وكتب ايمن على صفحته نتيجة كل هذا الهجوم والشتائم التي تعرض لها:“أنا هبعد عن تويتر شوية لأنه حقيقي زي ما عليه ناس محترمين اتشرفت بيهم عليه شوية سفله ولا يستاهلوا الواحد يبص على اساميهم ملقف قذورات بصراحه وتحياتي لولاد الناس ”.

وكان أيمن بهجت، قد نشر الفيديو الترويجي للعمل معلقا : ”عادل إمام وصل، فالنتينو المسلسل الذي تم تصويره قبل الكورونا المسلسل الوحيد الذي سوف يظهر فيه الممثلون يتصافحون ويتعانقون ويمسكون اوكر الباب، فالنتينو …مسلسل بدون كحول“.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعرضه لهجوم كبير والشتائم أيمن بهجت قمر يتخذ هذا القرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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