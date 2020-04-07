ميرنا وليد - بيروت - كشفت النجمة العالمية ​ليدي غاغا​ يوم أمس عن بث موسيقي عالمي سيتم نقله عبر عدة قنوات تلفزيونية وشبكات رقمية بأنحاء العالم في 18 أبريل نيسان. ويحمل الحدث عنوان (عالم واحد: معا بالمنزل) وسيقدمه جيمي كيميل وجيمي فالون وستيفن كولبير. ويهدف الحدث لدعم العاملين بالرعاية الصحية الذين يتصدون لتفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 عالميا.

وسيتضمن الحدث مشاركة الفنانين ​ألانيس موريسيت​ و ​أندريا بوتشيلي​ و ​بيلي إيليش​ و ​كريس مارتن​ و ​ديفيد بيكهام​ و ​إلتون جون​ و​جون لجند​ و​كيث إربان​ و​ستيفي وندر​ و آخرون. إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليدي غاغا تكشف عن حدث ضخم في اطار التصدي لكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.