أحمد فهمي حزين على نفوق كلبه ويتعرّض للإنتقادات.. بالصور

ميرنا وليد - بيروت - عبّر الممثل المصري ​أحمد فهمي​ عن حزنه بعد نفوق كلبه "آرثر"، واصفاً إياه بأنه كان أعز صديق له.

ونشر فهمي عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً له مع كلبه وعلّق قائلاً: "المفضل لي طوال الوقت.. آرثر المحارب افتقدك .. أرقد في سلام يا أعز صديق لي".

وتفاعل متابعو فهمي بشكل واسع مع منشوره، وإنقسمت التعليقات بين من تعاطف معه وأثنوا على إهتمامه بحيواناته الأليفة، في المقابل إنهالت عليه التعليقات الساخرة والعبارات القاسية، بسبب إهتمامه بالكلب على الرغم من الأزمات الصعبة التي يمر بها العالم في الفترة الأخيرة، معتبرين أن كلامه غير مناسب مع وفاة المئات حول العالم بفيروس كورونا.

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