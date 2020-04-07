كيت ميدلتون والأمير وليام يتخليان عن خاتم الزواج لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - بعد الجدل الذي أثارته دوقة كامبريدج كيت ميدلتون في الصورة التي ظهرت بها مؤخراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إذ لاحظ المتابعون عدم إرتدائها لخاتم الزواج، مما دفعهم إلى التساؤل عن الموضوع.

كشف موقع "closer" أنّ كيت وزوجها الأمير وليام اتّخذا قراراً بعدم وضع المجوهرات في هذه الظروف الصعبة بسبب أزمة إنتشار ​فيروس كورونا​، ولأنها تُعد بيئة لنمو الجراثيم والفيروسات.

وكانا وجها كيت ووليام رسالة للجمهور بسبب هذه الأزمة قائلين:"الأسابيع القليلة الماضية كانت مثير لقلق وانزعاج الجميع. علينا أن نستقطع وقتا لدعم بعضنا البعض ونجد سبلا للعناية بصحتنا النفسية، من خلال خطوات بسيطة كل يوم، يمكننا جميعا الاستعداد بشكل أفضل للأوقات القادمة".

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