وفاة فنانة لبنانية شهيرة بعد صراع مع المرض

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 أبريل 2020 03:57 مساءً - توفيت صباح اليوم الثلاثاء الفنانة اللبنانية ” هند طاهر ” عن عمر يناهز ال 76 عاما بعد صراع مع مرض السرطان .

وأعلنت أسرة الفنانة الراحلة عن تلقيها التعازي عبر الهاتف فقط وذلك بسبب الاجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة اللبنانية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

ونعت نقابة الفنانين المحترفين في لبنان وفاة هند طاهر بهذه الكلمات: ” بكل أسى وحزن الزميلة الممثلة هند طاهر وتقدمت من عائلتها الكريمة بأحر التعازي والمواساة .. رحمها الله وأدخلها فسيح جناته .. لكم طول البقاء ” .

يذكر أن هند طاهر كانت بداية إنطلاقها من خلال التلفزيون في فترة ستينيات القرن العشرين ولها العديد من الأفلام المصرية واللبنانية مثل : النصابين الثلاثة والضياع .

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