فجر السعيد تنفعل على متابع : ” يا حمار يا ثور ” بسبب إتهامه لها بنشر فيروس كورونا في الكويت

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 أبريل 2020 03:57 مساءً - نشرت الإعلامية الكويتية ” فجر السعيد ” عبر حسابها على موقع ” تويتر ” تغريدة لها تساءلت فيها السبب من وراء إصابة الهنود العمال الموجودين في الكويت بفيروس كورونا .

فكتبت في تغريدتها قائلة : ” عندي سؤال تحملوني فيه ..الهنود العمال اللي لقوا فيهم كورونا من وين جتهم لاسافروا إيران ولا الصين من وين جتهم العدوى ” .

وتابعت : ” المرض مو تقولون يجي بالعدوى انتشر بالصين وانتقل بالمخالطة هذولا شلون جاهم المرض .. في أشياء لازم نفهمها يا جماعة ” .

ليرد عليها أحد المتابعين يدعى ” تركي الشهري ” بنشر صورة لجواز سفرها مصحوبا بالختم الإيراني متهما فجر السعيد بكونها السبب في نقل فيروس كورونا من إيران إلى الكويت بعد ذلك عقب عودتها .

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فكتب في تعليقه على الصورة : ” السبب واضح اللي راح إيران هم اللي نقلو الوباء وما صرحو إنهم كانوا في شريفة ” .

الأمر الذي أثار غضب فجر السعيد وردت عليه منفعلة وقالت : ” يا حمار يا إبن الحمار شوف تاريخ روحتي لإيران يا ثور ” .

عندي سؤال ماعليه تحملوني فيه ... #الهنود العمال اللي لقوا فيهم #كورونا من وين جتهم #الكورونا .. لاسافروا #ايران ولا #الصين من وين جتهم العدوى ؟!!! المرض مو تقولون يجي بالعدوى انتشر بالصين وانتقل بالمخالطه !!! هذولا شلون جاهم المرض ؟!!!! في اشياء لازم نفهمها ياجماعه 🤲🏻 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) April 6, 2020