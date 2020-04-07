كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 أبريل 2020 03:57 مساءً - نشرت الإعلامية الكويتية ” فجر السعيد ” عبر حسابها على موقع ” تويتر ” تغريدة لها تساءلت فيها السبب من وراء إصابة الهنود العمال الموجودين في الكويت بفيروس كورونا .
فكتبت في تغريدتها قائلة : ” عندي سؤال تحملوني فيه ..الهنود العمال اللي لقوا فيهم كورونا من وين جتهم لاسافروا إيران ولا الصين من وين جتهم العدوى ” .
وتابعت : ” المرض مو تقولون يجي بالعدوى انتشر بالصين وانتقل بالمخالطة هذولا شلون جاهم المرض .. في أشياء لازم نفهمها يا جماعة ” .
ليرد عليها أحد المتابعين يدعى ” تركي الشهري ” بنشر صورة لجواز سفرها مصحوبا بالختم الإيراني متهما فجر السعيد بكونها السبب في نقل فيروس كورونا من إيران إلى الكويت بعد ذلك عقب عودتها .
فكتب في تعليقه على الصورة : ” السبب واضح اللي راح إيران هم اللي نقلو الوباء وما صرحو إنهم كانوا في شريفة ” .
الأمر الذي أثار غضب فجر السعيد وردت عليه منفعلة وقالت : ” يا حمار يا إبن الحمار شوف تاريخ روحتي لإيران يا ثور ” .
كانت هذه تفاصيل خبر فجر السعيد تنفعل على متابع : ” يا حمار يا ثور ” بسبب إتهامه لها بنشر فيروس كورونا في الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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