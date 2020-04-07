كورونا تفترس لي فييرو بطلة «الفك المفترس»

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أعلن موقع فارايتي عن وفاة الممثلة لي فييرو، عن عمر يناهز ٩١ عاما وذلك بسبب مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا التاجي المستجد وهي الممثلة التي اشتهرت بدورها في فيلم الفك المفترس.

وكان فيروس كورونا، قد حصد حياة العديد من المشاهير منهم أندرو جاك أحد أبطال فيلم Star Wars وهو واحد من أشهر مدربي اللهجات إضافة إلي مشاركته بالتمثيل في العديد من الأفلام منها فيلم بات مان الجديد وغيرها من الأعمال.

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وتعتبر وفاة لي فييرو ليست الأولى بين الفنانين بسبب كورونا، حيث توفي الممثل الكوميدي الياباني الشهير كين شيمورا بشكل مأساوي عن عمر يناهز السبعين بعد أن عانى من مضاعفات فيروس كورونا.

كما توفى الممثل الأمريكى العالمى مارك بلوم، من مضاعفات إصابته بالفيروسات التاجية كورونا المستجد “كوفيد 19”،ايضا والذى رحل عن يناهز 69 عامًا، فيما رحل أيضا الكاتب المسرحى برودواى تيرينس ماكنالى.

والجدير بالذكر أن JAWS هو فيلم إثارة ورعب أمريكى من إخراج ستيفن سبيلبرج، يحاول فيه قائد الشرطة وعالم بحرى وصياد إيقاف قرش أبيض كبير من الفتك بجزيرة صغيرة ويعد “JAWS” واحدا من أشهر أفلام القرن العشرين حقق الفيلم نجاحاً ساحقاً فى الإيرادات ولدى النقاد أيضاً ويعتبر واحدا من أفضل الأفلام على مر العصور؛ حيث تم اختياره فى 2001 من قبل مكتبة الكونغرس لحفظه فى الأرشيف الوطنى الأمريكى للأفلام باعتباره أثرا ثقافيا وتاريخيا ووصلت ميزانية الفيلم إلى 9 ملايين دولار أمريكى، بينما حقق إيرادات خيالية كانت مثار حديث كل عشاق السينما حيث وصلت إلى 471 مليون دولار.