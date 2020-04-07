المطربة البريطانية دافي تكشف عن تفاصيل إغتصابها لأول مرة

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت المغنية والنجمة البريطانية دافي، لأول مرة عن تفاصيل تعرضها لمحنة استمرت شهرًا تم خلالها تخديرها والاعتداء عليها جنسيا واحتجازها.

المغنية العالمية قالت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: “نعم لقد تعرضت للاعتداء”، وأكدت أن الصدمة التي عانت منها دفعتها إلى الابتعاد عن دائرة الضوء، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها الفتاة البالغة من العمر 35 عامًا تفاصيل عن المحنة التي لم تذكر فيها اسم المهاجم.

وتابعت دافي: كان عيد ميلادي، تم تخديري في أحد المطاعم، لا أعرف كيف، تم تخديري لمدة أربعة أسابيع ونقلت إلى بلد أجنبي”، وأضافت: “لا أتذكر أنني ركبت الطائرة ووضعت في الجزء الخلفي من مركبة متنقلة، وكتبت: “تم وضعي في غرفة في فندق وكان الجاني يعتدي علي”.

وقالت دافي بعد هروبها، شعرت بالخوف لفترة طويلة من أن أذهب إلى الشرطة، وذهبت لاحقًا للعلاج لدى طبيب نفسي ساعدها في التغلب على الصدمة، وكتبت: “أنا أشارك هذا لأننا نعيش في عالم مؤلم ولم أعد أشعر بالخجل بأن شيئًا يؤلمني بشدة بعد الآن”، وقالت دافي إن التجربة المروعة دفعتها لابتعاد عن العالم.