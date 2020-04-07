ليدى جاجا تعلن عن حفل موسيقي ضخم لصالح محاربى فيروس كورونا

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
أعلنت مطربة ونجمة البوب الأمريكية ليدي جاجا، يوم الأثنين 6 أبريل، عن بث موسيقي عالمي يشارك فيه بول مكارتني وليزو وبيلي إيليش وآخرون لدعم العاملين بالرعاية الصحية الذين يتصدون لتفشي فيروس كورونا المستجد عالميا.
الحدث العالمي الضخم سوف يحمل عنوان (عالم واحد: معا بالمنزل) عبر عدة قنوات تلفزيونية وشبكات رقيمة بأنحاء العالم في 18 أبريل . وسيقدمه مذيعو البرامج التلفزيونية الليلية جيمي كيميل وجيمي فالون وستيفن كولبير.
ودعيت جاجا، التي قالت إنها ساهمت في حشد هؤلاء النجوم، إلى إفادة منظمة الصحة العالمية بشأن تطورات فيروس كورونا اليوم الاثنين للكشف عن المشروع وهو جهد مشترك مع جماعة (جلوبال سيتيزن) لمكافحة الفقر.
النجمة العالمية البالغة من العمر 28 عاما، قالت إن المنظمين جمعوا بالفعل 35 مليون دولار للمساعدة في تخفيف الأزمة، ومن المقرر أن تذهب الأموال لصالح صندوق الاستجابة للتضامن من أجل مكافحة مرض كوفيد-19 التابع لمنظمة الصحة العالمية.
وأضافت ليدي جاجا أن هدفهم جمع أموال قبل البث التلفزيوني المنتظر حتى يستطيع المشاهدون “الجلوس والتمتع بالعرض الذي تستحقونه جميعا”.
وبحسب البيان سيظهر في الحدث ويقدم عروضه ألانيس موريسيت وأندريا بوتشيلي وبيلي إيليش وكريس مارتن وديفيد بيكام وإلتون جون وجون لجند وكيث إربان وستيفي وندر وآخرون.
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