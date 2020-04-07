دعاء فاروق تفتخر بجواز سفرها المصري: عملكم ايه الباسبور الأمريكي؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الإعلامية المصرية دعاء فاروق عن فخرها الشديد بجواز سفرها المصري، ونشرت صورة له، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

دعاء أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “تحيا مصر مليون مرة.. تحيا جمهورية مصر العربية.. عملوا ايه بتوع الباسبور الأمريكاني.. عملوا ايه بتوع الاتحاد الأوروبي والتشينجن... عملهم ايه بقي باسبورهم مش واخدة بالي ... ولا حاجة”.

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وأضافت: “كله قدام فيروس لا يري بالعين المجردة سواسية ولا فيها دول عظمي ولا دول قمة ولا شايفين اقتصاد نافع ولا تقدم شافع ولا حاسين بفرق ولا فيه حد احسن من حد.. قال الباسبور الامريكاني قال.. ربنا يحمي مصر وأهلها وجيشها ودكاترتها وممرضيها ومسؤوليها وناسها الطيبين”.

وكانت الإعلامية المصرية دعاء فاروق قد دعت جمهورها مؤخرا للبقاء في المنزل للحد من انتشار فيروس “كورونا”، حيث قالت: “العالم كله دلوقتي بيقولك اقعد في البيت، في مصر كلنا قاعدين في البيت، العيال قاعدة متربية من يوم العاصفة”.

وأضافت: “ما تترزعوا في البيت إيه اللي بينزلكوا، قعدي جوزك في البيت بيروح القهوة يعمل إيه، اتعلم مع عيالك لعبة حلوة زي “بابجي”، يصحوا كل يوم الصبح بيقتلوا 60 واحد، القهوة أهم عندك من صحتك، بطلوا جري على السكك، اللي بيجري على أكل عيشه ينزل يروح شغله ويرجع يعقم نفسه”.