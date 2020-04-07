مشادة كلامية بين نشوى مصطفى وميار الببلاوي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وقعت مشادة كلامية حادة بين الفنانة المصرية نشوى مصطفى والفنانة ميار الببلاوي، بعد هجوم الأخيرة على الفنانة دينا.

ميار نشرت صورة لتصريح دينا، والذي قالت فيه: “مضطرين ننزل نصور مسلسلات رمضان واللوكيشن كله كمامات ومطهرات”، لتعلق بقولها: “بجد مقدرين تضحياتكم الفظيعه فى سبيل شهر ربنا شهر الرحمه والمغفره والصلاه والصوم والذكر انكو مصممين تضيعوه علينا كأن رمضانكم غير رمضانا”.

ميار أضافت: “استغفر الله كأن رمضان مش هيبقى رمضان من غير المسلسلات والمسابقات واللهو الى اغضب ربنا علينا.. العمره اتمنعت والأذان والمساجد اتقفلت رحمه ربنا الى محتاجينها دلوقتى اللجوء ليه مش لمسلسلاتكم حتى لو صحابى هيزعلوا منى بس ربنا بيقولكوا سيبوا رمضان لأهل رمضان اتقوا الله علشان يجعل لنا مخرج ويرفع الوباء والبلاء مين معايا يا جماعه”.

الفنانة نشوى مصطفى انتقدت تصريحات ميار، وعلقت قائلة: “لا حول ولا قوة إلا بالله — ايه ده؟؟؟؟ هو انتى ياميار اعتزلتى التمثيل؟؟؟؟؟ اصلك لحد قريب كنت عارفة انك بتمثلي عادي حتى لو فى رمضان.. وبعدين الممثلين يضيعوا عليكى رمضان ليه ؟؟؟؟؟؟ انتى عاقلة بالغة وبعدين ياستى اجتهدى وقاومى زمايلك الشياطين اللي بيلهوكى عن عباداتك علشان الجهاد ثوابه كبير ربنا يرزقك الجنة ويهدي زمايلك الاشرار”.

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وأضافت: “ياميار حرام تستعدي الناس على زمايلك وتقولى للناس مين معايا — عيب والله ده انتى كلتي معاهم عيش وملح — ادعى بالهداية لكن غيبة ونميمة لاء — كونى قدوة وسيبك من لم اللايكات — وادعى ربنا يتقبل طاعاتك ويغفر لك ذنوبك — غفر الله لنا ولكي”.

وأكملت: “وعلى فكرة شيلي صورة دينا علشان حرام عليكي ده بيسمى فى الإسلام غيبة لأنها ماتعرفش انك حطه صورتها وبعدين اتقى مكر الله يا ميار إن مكر الله شديد —- لا تزكوا انفسكم هو أعلم بمن اتقى — والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

ميار ردت على كلام نشوى قائلة: “نشوى حبيبتى انتى عشره العمر وربنا يعلم غلاوتك عندى وردك يحترم والله انا مبناظر ولابزايد ولا بزكى نفسى على احد ربما يكون افضل واقرب لله منى لكن انا فعلا اتكلمت من قلبى ومن خوفى على عشره عمرى وزمايلى الى كلت معاهم عيش وملح حتى دينا صحبتى وبحترمها بس فعلا دى وجه نظرى من سنين ان رمضان شهر الله وعمرى مسعيت لمسلسل فى رمضان”.

وتابعت: “وانا معتزلتش التمثيل لكن فى رمضان مليش غير برنامجى الدينى وانا مغتبتش دينا لانى مجبتش اسمها والصوره نازله فى اماكن كتير وعليها تعليقات من فنانين زمايلنا يعنى انا مشيراها من عند زميل انا بحبك فى الله ومش هزعل منك لكن بجد رمضان شهر الله وفى الظروف دى محتاجين للدعاء والرحمه انما المسلسلات ليست ضروره حتميه فى الشهر الفضيل وبالذات لو فيها كمان ضرر لزمليلى والعمال الغلابه الى بيشتغلوا فى اللوكيشن يعنى نضحى بنفسنا وبالناس علشان شيء هيضر مش هينفع”.