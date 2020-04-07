- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اتهامها بـ«العنصرية».. الكويتية حياة الفهد: «التعبير خانني ومتمسكة برأيي» والان مع التفاصيل
الثلاثاء 7 أبريل 2020
قالت الممثلة الكويتية حياة الفهد إن مطالبتها بترحيل الوافدين المصابين بفيروس كورونا المستجد من الكويت ليست «عنصرية»، وإنها «فُهمت بشكل خاطئ».
أضافت، خلال مقابلة مع برنامج «تفاعلكم» عبر قناة «العربية» السعودية، أن «الضغط زاد على بلدها بشكل كبير، والمستشفيات ممتلئة والكويت بلد صغير».
تابع: «الكويت لا يحتمل وجود 4 ملايين شخص فوق المواطنين البالغ عددهم مليون»، وأن موارد الكويت «لا تكفي هذا العدد من السكان».
وأوضحت أن عبارة «نقطهم في البر»، وتعني «نلقيهم في الصحراء» خرجت منها في «لحظة عصبية»، متهمة جهات معينة بـ«التصيد لها».
وقالت إن التعبير «خانها»، مشيرة إلى أنه «لو تكرر الموقف سأعبر عن رأي نفسه ولكن بانفعال أقل».
كانت «الفهد» طالبت بترحيل الوافدين والمصابين بفيروس كورونا، لافتة إلى أن الرعاية الطبية غير كافية للاهتمام الصحي بالجنسيات المتعددة بالكويت.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اتهامها بـ«العنصرية».. الكويتية حياة الفهد: «التعبير خانني ومتمسكة برأيي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.