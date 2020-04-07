بعد اتهامها بـ«العنصرية».. الكويتية حياة الفهد: «التعبير خانني ومتمسكة برأيي»

الثلاثاء 7 أبريل 2020

قالت الممثلة الكويتية حياة الفهد إن مطالبتها بترحيل الوافدين المصابين بفيروس كورونا المستجد من الكويت ليست «عنصرية»، وإنها «فُهمت بشكل خاطئ».



أضافت، خلال مقابلة مع برنامج «تفاعلكم» عبر قناة «العربية» السعودية، أن «الضغط زاد على بلدها بشكل كبير، والمستشفيات ممتلئة والكويت بلد صغير».

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تابع: «الكويت لا يحتمل وجود 4 ملايين شخص فوق المواطنين البالغ عددهم مليون»، وأن موارد الكويت «لا تكفي هذا العدد من السكان».

وأوضحت أن عبارة «نقطهم في البر»، وتعني «نلقيهم في الصحراء» خرجت منها في «لحظة عصبية»، متهمة جهات معينة بـ«التصيد لها».

وقالت إن التعبير «خانها»، مشيرة إلى أنه «لو تكرر الموقف سأعبر عن رأي نفسه ولكن بانفعال أقل».

كانت «الفهد» طالبت بترحيل الوافدين والمصابين بفيروس كورونا، لافتة إلى أن الرعاية الطبية غير كافية للاهتمام الصحي بالجنسيات المتعددة بالكويت.