مؤلفة «هاري بوتر» تتحدى الملل وتطرح الجزء الأول «مجانًا»

الثلاثاء 7 أبريل 2020

تأمل المؤلفة البريطانية جيه. كيه. رولينج، أن يكون لسلسلة كتب هارى بوتر الشهيرة مفعول السحر على الأطفال الذين يشعرون بالملل بسبب اضطرارهم للبقاء في المنزل، خلال فترة العزل بسبب فيروس كورونا.

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وأعلنت رولينج، الأربعاء، أن الجزء الأول من السلسلة بعنوان «هارى بوتر وحجر الفيلسوف»، (هارى بوتر آند ذا فيلوسفرز ستون)، سوف يتاح مجانا في جميع أنحاء العالم (كتاب رقمى وصوتى)، خلال شهر إبريل الجارى، في إطار مبادرة لمساعدة الأهالى والمدرسين والقائمين على الرعاية للترفيه عن الأطفال المحبوسين في منازلهم، وسيكون الكتاب الصوتى متاحا باللغات الإنجليزية والإسبانية والإيطالية والألمانية واليابانية، وستكون النسخة التي سردها الممثل البريطانى ستيفن فراى بصوته، متاحة في أمريكا الشمالية للمرة الأولى. وأوضحت أن هناك موقعا جديدا باسم (هارى بوتر آت هوم)، يستهدف القراء الصغار وسيكون جزءا من موقع (ويزاردينج وورلد دوت كوم)، وهو الموقع الرسمى لمحبى سلسلة هارى بوتر وسلسلة أفلام

(فانتاستيك بيستس)، التي تدور أحداثها في نفس العالم.

وأصبحت سلسلة هارى بوتر ظاهرة لم يسبق لها مثيل على مستوى العالم في مجال أدب الطفل، وبيع نحو 500 مليون نسخة منها بترجمات 80 لغة، وحققت سلسلة الأفلام المستوحاة من قصص الساحر الصغير 7 مليارات دولار في شباك التذاكر.