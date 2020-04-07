أغنية Apple Pen تعود بحلّة جديدة من وحي فيروس كورونا

متابعة بتجــــــــرد: بعد أن انتشرت أغنية Pen Pineapple Apple Pen في العام 2016 على نطاقٍ واسعٍ، عاد الكوميدي اليابانيDaimaou kosaka ، المعروف بإسم Pikotaro، لينشر الأغنية بحلّة جديدة من وحي فيروس كورونا.
وفي التفاصيل، فكتب Pikotaro على تويتر: “لقد قمتُ بسرعةٍ بابتكار نسخة جديدة من أغنية PPAP وهذا ما أريد أن أقوله لكل شخص: اغسل! إضحك ! صلِ!”.
وبالتالي لم تعد الأغنية الشهيرة تتحدّث عن القلم والأناناس والتّفاح، بل أصبحت تُعنى بالوقاية ضد فيروس كورونا وبغسل اليدين.
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