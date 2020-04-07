من هي طفلة فيلم “Miracle in Cell No.7” التي أبكت الملايين؟

متابعة بتجـــــــــرد: لا يزال فيلم “معجزة في الزنزانة 7” أو “Miracle in Cell No 7” بنسخته التركية حديث روّاد مواقع التواصل الإجتماعي من مختلف أنحاء العالم، بعدما كان قد طُرح في دور السينما التركية للمرة الأولى في شهر تشرين الأول من عام 2019.

ويروي الفيلم قصّة الطفلة “أوفا” الّتي افترقت عن والدها الّذي يعاني من تأخّر ذهني بعدما تمّ إتهامه ظلماً بجريمة لم يرتكبها فيُسجن منتظراً عقوبة الإعدام.

وأجمع الملايين ممّن شاهدوا الفيلم على أنهم عجزوا عن تمالك أنفسهم وبكوا خلال مشاهدة أحداث الفيلم، فمن هي الطفلة “أوفا” الّتي لفتت الأنظار؟

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في بحثٍ على تطبيق إنستغرام، نجد حساب نيسا صوفيا الّتي جسدت دور أوفا في الفيلم وأبكت المشاهدين بمشهد تواجدها وراء جدار السجن وهي تردّد عبارة “لينغو لينغو”.

ويبدو أن صاحبة دور “أوفا” تنال شهرةً واسعةً بسبب نجاح الفيلم فيتابعها أكثر من 400 ألف متابع، رغم أن الحساب تديره عائلتها بسبب صغر سنّها.

ونشرت الطفلة نيسا صوفيا مجموعة صور من كواليس التصوير تجمعها بالممثلين، فتظهر محاطة بجميع الرجال الّذين جسّدوا دور السجناء، بالإضافة إلى صور مع والدها وجدتها ضمن أحداث الفيلم.