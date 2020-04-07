أحمد فهمي ينعي أعز صديق له.. والجمهور يسخر منه

متابعة بتجـــــــــرد: نعى الفنان المصري أحمد فهمي كلبه آرثر بكلمات حزينة، واصفاً إياه بأنه كان أعز صديق له.
ونشر الممثل المصري مجموعة من الصور التي تجمعته بكلبه، على حسابه الخاص على تطبيق “انستغرام”، وعلق قائلا: “المفضل لي طوال الوقت.. آرثر المحارب افتقدك .. أرقد في سلام يا أعز صديق لي”.
تفاعل الجمهور بشكل واسع مع منشور فهمي وانقسمت التعليقات بين من تعاطف معه واثنوا على اهتمامه بحيواناته الأليفة، في المقابل انهالت عليها التعليقات الساخرة والعبارات القاسية بسبب اهتمامه بالكلب رغم الازمات الصعبة التي يمر بها العالم في الفترة الأخيرة، معتبرين أن كلامه غير مناسب مع وفاة المئات حول العالم بفيروس كورونا المستجد.
يذكر أن فهمي ينشغل حاليا في تصوير مسلسل “رجالة البيت”، ويشاركه البطولة الفنان أكرم حسني المقرر عرضه في رمضان القادم، ويعد ذلك ثاني تعاون بينهما بعد مسلسل ”ريح المدام” الذي عرض في سباق شهر رمضان عام 2017.
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