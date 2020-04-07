بالفيديو – نادية الجندي تكشف حقيقة خلافاتها مع نبيلة عبيد

متابعة بتجــــــــرد: نفت الفنانة نادية الجندي ما تردد من شائعات خلال الفترة الماضية حول نشوب خلافات بينها وبين النجمة نبيلة عبيد خلال تصوير مسلسل “سكر زيادة”. وقالت خلال لقائها ببرنامج mbc trending “مفيش خلافات بيني وبينها خالص، مفيش خالص الكلام ده.. الناس متخيلة حاجة مش مظبوطة، إحنا عيلة واحدة كلنا”. وكشفت سبب عودتها للدراما بعد غياب موضحة أن جمهورها دفعها لإتخاذ هذه الخطوة. وقالت: “أقدم شخصية عصمت، وكوميديا مختلفة وشكل جديد فاتحمست ونزلت أعمل العمل ده السنة دي، جمهوري دايما يبعتلي ويسالني إنتي فين ومختفية ليه.. نزلت بناء على رغبة الجماهير اللي بتحبني”. وكانت الجندي اضطرت لوقف تصوير مسلسلها الأيام الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا ، ولكنها قررت بالإتفاق مع فريق العمل مواصلة التصوير مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.

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