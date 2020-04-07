بعد تهمة سرقته.. هكذا بدت دينا الشربيني في مسلسها الرمضاني

متابعة بتجــــــــرد: نشرت الفنانة المصرية دينا الشربيني من خلال حسابها على “إنستغرام” برومو مسلسها الذي سيعرض في شهر رمضان المقبل.

وتضمن البرومو لقطات من العمل ظهر فيها عدد من أبرز وجوه الشاشة المصرية. كما بدت فيه وهي تستلقي على السرير في المستشفى وفي مشاهد أخرى.

وحققت من خلاله أكثر من 145 ألف مشاهدة في ساعات قليلة وتعليقاً كتبت: “لعبة النسيان، رمضان 2020 على MBC مصر”. ويشار إلى أن العمل يتناول قصة امرأة تنتمي إلى الطبقة المتوسطة تفقد ذاكرتها وتعيش حالة صراع بين الماضي الغامض والتكيف مع الواقع الجديد. ويدفعها هذا الواقع إلى خوض علاقة عاطفية مع رجل غير زوجها إلى أن يكتشف الأخير ذلك ما يدفعها إلى قتله.

Advertisements

وبعد انتشاره، اتهم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة المصرية بسرقة أحداث مسلسلها الجديد “لعبة النسيان” من عمل درامي إيطالي بعنوان Mentre ero via، ولم يصدر أي تعليق من فريق العمل.

ويشارك في المسلسل إلى جانب دينا الشربيني كل من رجاء الجداوي وعلي قاسم وأحمد داود وإنجي المقدم ومحمود قابيل، علماً أنه من تأليف تامر حبيب وإخراج هاني خليفة.

ويشار إلى أن عدداً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اتهموا القيمين على العمل بسرقته من عمل درامي إيطالي عنوانه Mentre ero via وأبدوا انزعاجهم الشديد من ذلك متسائلين عن سبب عدم إنتاج أعمال محلية مئة في المئة.