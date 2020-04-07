محمد رمضان يستفز الجمهور بهذه الصورة

متابعة بتجــــــــرد: عاد الفنان المصري محمد رمضان من جديد ليستفز الجمهور بسبب استعراضه لسياراته الفارهة.
ونشر رمضان، على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” صورة جديدة ظهر فيها وهو يقف على إحدى سياراته مما أثار غضب متابعيه، وعلق على الصورة بقوله: “يومكم بلون قلوبكم من دلوقتي ببشركم بمسلسل يليق بالجمهور الكبير”.
ويشار إلى أن الفنان أثار ضجة في وقت سابق بعد ظهوره مرتدياً قناعاً ذهبياً بتصميم غريب يغطي كامل رأسه ووجه.
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