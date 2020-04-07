كارول سماحة تستعين بـ”سقراط” وتنشر هذه المقولة

متابعة بتجـــــــــرد: استعانت النجمة اللبنانية كارول سماحة بمقولة للفيلسوف القدير “سقراط” الذي برع بالحكمة والفلسفة، للتعبير عن فلسفة الحياة من وجهة نظرها.

ونشرت كارول مقولة سقراط الشهيرة “الحياة ليست بحثا عن الذات، ولكنها رحلة لصنع الذات، إخلق من نفسك شيئا يصعب تقليده”، في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع “تويتر” وأرفقتها بصورة من أحدث جلسة تصوير لها.

ولاقت التغريدة إعجاب الجمهور، ومحبّي كارول سماحة الذين أعادوا نشرها عبر حساباتهم وصفحاتهم الشخصية في “تويتر”.

على صعيد آخر، تحصد كارول سماحة حاليًا نجاح أولى أغنياتها للعام 2020 بعنوان “مش هعيش”، من كلمات أمير طعيمة، ألحان اسلام زكي وتوزيع ألكسندر ميساكيان وإنتاج شركة “أنغامي” التي بدأت نشاطها الإنتاجي منذ فترة قصيرة، لإصدار أعمال غنائية تبث حصرياً عبر تطبيق “أنغامي” وتُعرف بـ Anghami Originals.