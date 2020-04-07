ليدي غاغا تقود حفلاً زاخرًا بالنجوم لصالح محاربي فيروس كورونا

أعلنت مغنية البوب الأميركية ليدي غاغا عن بث موسيقي عالمي يشارك فيه بول مكارتني، ليزو، بيلي إيليش وغيرهم لدعم العاملين بالرعاية الصحية الذين يتصدون لتفشي فيروس كورونا المستجد عالميًا.

الحدث سيحمل عنوان “عالم واحد: معًا بالمنزل” وسيبث عبر عدة قنوات تلفزيونية وشبكات رقمية بأنحاء العالم في 18 نيسان/أبريل الحالي. وسيقدمه مذيعو البرامج التلفزيونية الليلية جيمي كيميل وجيمي فالون وستيفن كولبير.

من جهة أخرى، شوقت غاغا جمهورها في كل انحاء العالم حول ألبومها الجديد Chromaticaوذلك بعدما قررت ان تكشف عن غلافه.

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نشرت غاغا عبر حسابها على انستغرام غلاف البومها الغنائي “Chromatica”، مشيرة الى ان العمل سيبصر النور في عام 2020.

وكان ليدي غاغا قد اتخذت قراراً بتأجيل طرح ألبوم Chromatica والذي كان من المقرر إصداره في العاشر من نيسان/ابريل المقبل وذلك بسبب فيروس كورونا المنتشر في كل أرجاء العالم.

وأكدت “غاغا” عبر تويتر إن هذا الوقت صعب ومخيف بالنسبة للجميع، وأن الفن هو أحد أقوى الأشياء التي يجب أن تقدمها للفرح والشفاء في مثل هذه الأوقات، لكن يبدو الأمرغير مناسب من أجل إصدار الألبوم مع كل ما يحدث في انتشار هذا الوباء العالمي. وتابعت الآن يجب التركيز للبحث عن حلول وان الأولوية في الحصول على المعدات الطبية الأساسية ومساعدة الأطفال الذين يحتاجون للدعم، بالاضافة الى مساعدة الناس الذين سيتأثرون ماليًا بهذا الوباء على أن تكشف لاحقاً عن موعد طرح الألبوم.

نذكر أن آخر أعمال ليدي غاغا أغنية منفردة بعنوان Stupid Love في مارس الفائت.