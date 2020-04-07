هل اعتنقت هيا مرعشلي المسيحية من أجل ناصيف زيتون؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بخبر خطوبة الممثلة السورية من أصول لبنانية هيا مرعشلي والفنان ناصيف زيتون.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الخبر ما بين مرحب به ومشكك بصحته؛ ففي الوقت الذي رأى البعض أنهما يناسبان بعضهما، وأن مرعشلي محظوظة بهذا الارتباط والعكس صحيح، قال آخرون إن الأمر غير صحيح، لا سيما أنه لم تبرز أي أدلة أو أخبار رسمية تفيد عن وجود أي علاقة بينهما.

وأشار بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه الأخبار عارية عن الصحة وتندرج تحت إطار الإشاعات، لا سيما أن زيتون من النجوم الذين تنتشر حولهم شائعات عن الزواج والحب والارتباط.

فيما تساءل البعض كيف يمكن أن يرتبط ناصيف بهيا وكل منهما ينتمي لديانة مختلفة؟ فمن المعروف أن زيتون ينتمي للديانة المسيحية، ومرعشلي للديانة الإسلامية، فيما رد آخرون بأن الديانة لم تعد تشكل عائقا في ظل انتشار الزواج المدني.

وفي هذا السياق نشر بعض الأشخاص صورة لهيا من إنستغرامها، حيث ظهرت وهي تضع خاتما ذهبيا يحمل علامة "صليب"، والذي يشير إلى أنها ربما اعتنقت المسيحية من أجل ناصيف، بحسب ما قاله المتابعون.

ومن المعروف أن والد هيا، الفنان طارق مرعشلي ينتمي للديانة الدرزية، كما أكدت عدة مصادر أن والدتها الراحلة رندة مرعشلي كانت تنتمي للديانة المسيحية؛ إذ تمت الصلاة عليها من قبل راهبة مسيحية عند وفاتها.

لكن تظل هذه المعلومات غير أكيدة، حيث لم تفصح هيا يوما عن ديانتها للإعلام، بل تنشر على صفحتها آيات قرآنية بشكل شبه دائم.

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بينما أكدت مصادر مقربة من عائلة رندة مرعشلي لفوشيا، أن الراحلة تنتمي لعائلة "جليلاتي" المسلمة أبا عن جد.

وفي اتصال مع فوشيا نفت الشركة التي تدير أعمال الفنان ناصيف شائعة ارتباطه بهيا، فيما تداولت بعض الصفحات الإخبارية الفنية على لسان هيا مرعشلي أن كل ما تم تداوله خاطىء وأن خبر ارتباطها بناصيف غير دقيق.

ويعدّ ناصيف زيتون من أبرز نجوم الغناء في سوريا والوطن العربي؛ إذ حقق شهرة واسعة بوقت قصير نسبيا، كما استطاع إثبات موهبته من خلال صوته المميز وموسيقاه التي تحاكي جيل الشباب.

أما الفنانة هيا مرعشلي فهي تنتمي لعائلة فنية؛ فوالدتها الراحلة رندة مرعشلي، ووالدها الفنان طارق مرعشلي، وجدتها أم والدها هي الفنانة القديرة ناهد حلبي.

واستطاعت هيا إثبات نفسها وتقديم أدوار مميزة جعلتها نجمة صاعدة؛ إذ شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بـ 3 أعمال حصلت على نسبة مشاهدات مرتفعة، وهي مسلسل مسافة آمان إلى جانب سلافة معمار وكاريس بشار بشخصية "صبا"، ومسلسل دقيقة صمت إلى جانب عابد فهد، خالد القيش، فادي صبيح، بشخصية خولة، وشخصية سندس في مسلسل "عندما تشيخ الذئاب،" إلى جانب عابد فهد وسمر سامي.

وفي السّياق الفنّي، أكدت العديد من الأخبار مؤخرًا أن هيا لن تتواجد في الموسم الرمضاني المقبل بسبب بعض الأسباب الشخصية الخاصة.