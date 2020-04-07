قناة عربية تعرض مسلسلا ” مهينا للسعوديين ” .. والسلطات تتدخل

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 أبريل 2020 03:00 مساءً - أثار مسلسل ” عيال صالح ” الذي يذاع على قناة ” mbc “جدلا وضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد إتهامه بإهانة أهالي جنوب البلاد في المملكة العربية السعودية .

حيث شن رواد السوشيال ميديا هجوما واسعا على المسلسل والقايئمين عليه خاصة بعد عرض الحلقة ال 19 منه والتي ظهر بها أهالي الجنوب إنهم تجار مخدرات .

وخرجت الدعوات بين المتابعين التي تطالب بوقف عرض المسلسل على الفور ومحاسبة القائمين عليه مشيرين إلى أن أهل الجنوب لهم تاريخهم المشرف وبطولاتهم ودمائهم خير شاهد مع بقية جنود الوطن وإنهم أهل صولات وجولات وبطولات وتاريخ عريق وحضارة .

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وعلى الجانب الآخر ونتيجة لذلك تدخلت إمارة عسير وطالبت في بيان لها أصدرته يوم أمس الإثنين عبر حسابها على موقع ” تويتر ” بإيقاف حلقتين مسيئتين من المسلسل ..كما طلبت من وزارة الإعلام التحقيق مع طاقم المسلسل والقناة التي عرضته .

وجاء في البيان أيضا ضرورة تقديم اعتذار لأهالي الجنوب وسحب الحلقتين من شبكة الانترنت .