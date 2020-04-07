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صدمة جديدة في كوريا الجنوبية بسبب فيروس كورونا

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 أبريل 2020 03:00 مساءً - نشرت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية عن صدمة جديدة ضربت كوريا الجنوبية حول إصابة عشرات المتعافين من فيروس المستجد به مرة أخرى .

حيث أشارت الصحيفة إلى أن مدينة ” دايجو ” بكوريا الجنوبية وهي من أكثر المدن المتضررة في البلاد تم وضع 51 شخصا بها داخل الحجر الصحي مرة أخرى بعد أيام من خروجهم وتعافيهم لأن التحاليل أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا من جديد .

وقال مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا أنه من المرجح أن يكون الفيروس قد استعاد نشاطه داخل أجسامهم ولم يصابوا به مرة أخرى من مخالطة حالات مصابة .

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وهو ما يثير نظرية أن الفيروس لا يختفي من الجسم ولكنه يكمن داخل الخلايا البشرية لفترة ثم يعود لنشاطه مرة أخرى .. وأضاف : ” ما يحدث يدعم نظرية كمون الفيروس بطريقة لا يمكن اكتشافها عند مستويات معينة في خلايا الجسم وأنه لأسباب غير معروفة في الوقت الحالي يستعيد الفيروس نشاطه ” .

وتابع : ” وأنه أيضا مازال غير واضح هل المصابون بفيروس كورونا مرة أخرى بعد تعافيهم قادرون على نقل العدوى لغيرهم أم لا ؟ ” .

وأكد ” جيونج إيون كيونج ” مدير مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها أنه تم إرسال فريق من علماء الأوبئة إلى مدينة دايجو لإجراء تحقيق كامل عن الحالات المصابة بالوباء .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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