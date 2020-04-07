خالد النبوي يكشف تفاصيل أزمته الصحية الأخيرة : ” حصلتلي معجزة وربنا قدر ولطف “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 أبريل 2020 03:00 مساءً - حل الفنان ” خالد النبوي ” ضيفا مع الفنانة ” إسعاد يونس ” في برنامجها ” صاحبة السعادة ” وكشف خلال اللقاء عن تفاصيل الأزمة الصحية التي ألمت به مؤخرا .

حيث قال خالد النبوي إنه شعر بالتعب الشديد خلال إجرائه لحوار صحفي ورغبته في الذهاب إلى المستشفى .

ثم تواصلت السيدة منى زوجة الفنان خالد النبوي مع الطبيب الخاص به الذي أشار إلى ضرورة توجهه إلى مستشفى القصر العيني على الفور وهو المشفى الأقرب لمكان تواجده حينها .

وأضاف خالد النبوي : ” الدكتور هشام صلاح اللي بإرادة ربنا أنقذ حياتي عمل رسم القلب وأول ما عمله لونه راح 100 لون .. فأنا قولتله إنت اتخضيت قاللي لا خالص “.

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وتابع : ” هو كان عارف إني عايز أروح مستشفى تانية وقالي ما بينا وبين المستشفى التانية 13 دقيقة منلحقش ” .. في إشارة منه إلى أن الوقت لن يسعفه وأن عليه البدء فورا في إجراءات عملية القسطرة نتيجة إصابته بقصور حاد في الشريان التاجي .

وأشار النبوي إلى إنه استفاق على حب الجمهور والدعوات التي تلقاها منهم والتي كانت الدافع الحقيقي الذي جعل القوة تغمره .. ووجه الشكر والتقدير لزوجته التي قدمت له كل الدعم خلال فترة تعبه وحياته بأكملها .