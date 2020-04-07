فن ومشاهير

وفاة منصور الجمال الزوج السابق للفنانة ليلى علوي

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الثلاثاء 7 أبريل 2020

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توفى قبل ساعات رجل الأعمال المصري منصور الجمال، الزوج السابق للفنانة ليلى علوي، وعم خديجة الجمال زوجة جمال مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك. وكان الراحل دخل إلى المستشفى مؤخراً، متأثرا بالتهاب رئوي حاد وتدهور في وظائف الكبد، وخضع للعلاج بالتنفس الصناعي، بعدما تدمرت الرئة بالكامل، إلى أن توفي اليوم ،الإثنين.  

يذكر أن منصور الجمال من أهم رجال الأعمال في مجال المقاولات العقارية في مصر، وتزوج من الفنانة ليلى علوي عام 2007 و انفصلا ودياً عام 2015، ولم يسفر الزواج عن أبناء، حيث أن خالد نجل الفنانة ليلى علوي هو ابنها بالتبني، كما صرحت في وقت سابق.

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