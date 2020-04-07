فحوصات كورونا تحيط بمباريات الدوري البيلاروسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحاطت فحوصات فيروس "كورونا" المستجد بمباريات الدوري البيلاروسي التي تستأنف بشكل طبيعي رغم الأزمة العالمية بسبب الفيروس.

ولم تؤجل السلطات في بيلاروسيا بداية الدوري البيلاروسي يوم 21 مارس/آذار الجاري، وقررت تحدي المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا رغم إصابة 562 شخصا ووفاة 8 آخرين. وتعتبر بيلاروسيا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي لم تعلق نشاطها بسبب فيروس "كورونا". Advertisements ويوم الأحد شهدت المسابقة مباراة جديدة غير أن الجماهير قاطعتها خوفا من العدوى. وخضعت بعض الجماهير التي حضرت المباراة للفحص للتأكد من عدم تعرضها للإصابة بالفيروس. يذكر أن فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر في الصين قبيل نهاية العام الماضي، تسبب في تعليق مختلف الأنشطة الرياضية حول العالم، كما تسبب في تأجيل عدة بطولات قارية، أبرزها يورو 2020 وكوبا أمريكا 2020 ودورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

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