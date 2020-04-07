يوم الصحة العالمي.. "الجيش الأبيض" في مواجهة "كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دول العالم تحتفي بيوم الصحة العالمي الموافق 7 أبريل من كل عام، والجميع يواجه تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، أكبر تحدٍ يواجه البشرية منذ الحرب العالمية الثانية بحسب وصف الأمم المتحدة. كورونا يمدد عزل رابع أكبر جزيرة سكانية في العالم فنلندا تمدد القيود على الحدود لاحتواء كورونا

فلماذا تم اختيار 7 أبريل عيداً للصحة العالمية؟ الإجابة في الفيديوجراف التالي:

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