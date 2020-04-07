هيفا وهبي معجبة بأغنية شيرين عبد الوهاب

شكر الملحن محمد رحيم صديقته النجمة الغالية هيفا وهبي على مباركتها الرقيقة له وإعجابها بأغنية النجمة شيرين عبد الوهاب الجديدة “مش قد الهوى”. وأضاف “رحيم” موجهاً كلامه الى هيفا “عايز أقولك أن تهنئتك دي اسعدتنا كلنا وانت طول عمرك معروفة بذوقك وشياكتك شكراً جدًا جدًا وان شاء الله دائماً ناجحة وسعيدة ومتألقة”.

وكان محمد رحيم قد حقق نجاحاً كبيراً مع شيرين من خلال أغنية “مشاعر” والآن أغنية “مش قد الهوى” كلمات محمد الغنيمي، الحان محمد رحيم، توزيع احمد ابراهيم. والتي حققت أكثر من 473 الف مشاهدة خلال أربعة أيام.

وكشف محمد رحيم في تصريح تلفزيوني الى تعاون جديد سيجمعه مع شيرين يتمحور حول فكرة ديو يجمعها مع زوجها حسام حبيب سيتم طرحه في الألبوم المقبل.

كما لفت الى انه سيحاول ان يجمع اليسا وشيرين في ديو غنائي خاصة أنه سيتعاون مع اليسا في البومها الجديد، الذي تأجل طرحه الى وقت لاحق بثلاث اغنيات، منها اغنيتين مصريتين “بنحب الحياة” و “عظيمة”. واغنية لبنانية من كلمات الشاعرة سهام الشعشاع بعنوان “قهوة الماضي”.